Buldan'da iki otomobil çarpıştı; 3 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesindeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizli- Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alacaoğlu Mahallesi kavşağından Denizli – Manisa karayoluna çıkmak isteyen 20 RH 942 plakalı otomobil, Denizli'den Manisa'nın Alaşehir ilçesine seyir halinde olan 10 ZB 012 plakalı otomobil ile kavşakta yaşanan geçiş üstünlüğü anlaşmazlığı nedeniyle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan üç kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

