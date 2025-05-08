Denizli'de Trafik Kazası: Tır, Kırmızı Işıkta Bekleyen Otobüs ve Otomobile Çarptı

Tır, kırmızı ışıkta bekleyen otobüs ve otomobile çarptı: 6 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otobüs ve otomobile tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz isimleri belirlenemeyen 61 AGC 919 plakalı otobüs ile 20 V 6148 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen 20 AEC 085 plakalı tır iki araca da arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobil refüje çıktı. Kazada 6 kişi yaralandı. Otobüste maddi hasar meydana gelirken tır ise hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri tırın sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kaza sonucunda yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bölgeye gelen vinç çalışmalarının ardından yol eski haline dönerek kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.