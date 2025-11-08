Haberler

Denizli'de Trafik Denetimleri Sürüyor

Denizli'de Trafik Denetimleri Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla şerit ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerini KGYS ve EDS sistemleri ile sürdürüyor. Üçgen Köprülü Kavşağında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere cezai işlemler uygulanıyor.

Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, KGYS ve EDS ile hatalı sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik kazalarına bağlı yaralanma ve ölümleri azaltmak adına kentteki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Üçgen Köprülü Kavşağında şerit ihlali denetimi yapan ekipler, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi aracılığıyla İzmir, Ankara ve Antalya, yollarını birbirine bağlayan kavşakta şerit izleme ve ya değiştirme kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Üçgen Köprülü Kavşağı, şehir trafiğinin en yoğun noktalarından biri olup, şerit izleme ve değiştirme kuralları yer işaretlemeleri ve bilgilendirme levhalarıyla açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, şerit izleme veya değiştirme kurallarına uymayan sürücüler, kamera sistemleri aracılığıyla tespit edilmekte ve trafik idari para cezası uygulanmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla yapılan bu denetimlerde, sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına uymaları, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.