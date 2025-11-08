Denizli'de Trafik Denetimleri Sürüyor

Denizli'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, KGYS ve EDS ile hatalı sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik kazalarına bağlı yaralanma ve ölümleri azaltmak adına kentteki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Üçgen Köprülü Kavşağında şerit ihlali denetimi yapan ekipler, Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi aracılığıyla İzmir, Ankara ve Antalya, yollarını birbirine bağlayan kavşakta şerit izleme ve ya değiştirme kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Üçgen Köprülü Kavşağı, şehir trafiğinin en yoğun noktalarından biri olup, şerit izleme ve değiştirme kuralları yer işaretlemeleri ve bilgilendirme levhalarıyla açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda, şerit izleme veya değiştirme kurallarına uymayan sürücüler, kamera sistemleri aracılığıyla tespit edilmekte ve trafik idari para cezası uygulanmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla yapılan bu denetimlerde, sürücülerimizin trafik işaret ve levhalarına uymaları, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ