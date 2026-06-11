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Beyaz eşya yüklü tırda çıkan yangın tahıl tarlalarına sıçradı

Beyaz eşya yüklü tırda çıkan yangın tahıl tarlalarına sıçradı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki beyaz eşya yüklü tırda çıkan yangın, çevredeki tahıl ekili tarlalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, tır ve yükü kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeki beyaz eşya yüklü tırda çıkan yangın, çevredeki tahıl ekili tarlalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, tır ve yükü kullanılamaz hale geldi.

Olay, çevre yolu Salihağa Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Sarayköy'den Denizli istikametine ilerleyen 20 AOJ 477 dorse plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, tırın tamamını sararken rüzgarın etkisiyle çevre yolunun kenarındaki tahıl ekili tarlalara da sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hem tırdaki hem de ekili arazideki yangına yoğun şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Beyaz eşya yüklü olduğu öğrenilen tırdaki ürünler tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, araç da büyük hasar gördü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tahıl ekili tarlanın büyük bölümünün zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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