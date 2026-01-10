Haberler

Defineciler 300 yıllık tarihi hamamı talan etti

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 300 yıllık tarihi hamamda definecilerin kaçak kazı yapması sonucu yapının zarar gördüğü bildirildi. Çevre sakinleri, yabancı kişilerin sıkça geldiği ve gürültü duydukları konusunda şikayette bulundu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi tamamda kaçak kazı yapan definecilerin, tarihi yapıya zarar verdikleri belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesine bağlı Hamamboğazı bölgesinde yaklaşık 300 yıllık geçmişi bulunan tarihi hamamdan sesler geldiğin fark eden çevre sakileri, tarihi yapının içerisini kontrol ettiklerinde içeride kaçak kazı yapıldığını fark etti. 1. derece sit bölgesindeki tarihi hamamın, yapılan kaçak kazı nedeniyle hasar aldığı belirlendi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, tarihi hamama sık sık tanımadıkları kişilerin geldiğini ve kaçak kazı çalışmaları yapılırken gürültü duyduklarını belirtti. Definecilerin tarihi yapıya büyük zarar verdiğini kaydeden vatandaşlar, 3 asırlık tarihi hamamın koruma altına alınmasını talep etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
