Haberler

Süratli otomobil önce ağaca sonra duvara çarptı

Süratli otomobil önce ağaca sonra duvara çarptı
Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde süratli giden bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce zeytin ağacına, ardından bir duvara çarparak durabildi. Olayda yaya olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de süratli otomobil duramayınca önce zeytin ağacına, ardından duvara çarparak durabildi.

Kaza, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehir Stadı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 74 AAY 967 plakalı otomobil, seyir halindeyken aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Hızını alamayan araç, Şehir Stadı'nın hemen yanındaki kaldırıma çıkarak önce burada bulunan bir zeytin ağacına ardından duvara çarparak durabildi. Olay sırasında kaldırımda yaya bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

