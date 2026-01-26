Haberler

Sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Halil Aytin, evinde sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle yaşamını yitirdi. Aytin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 66 yaşındaki Halil Aytin'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu fark ederek eve gitti. İçeri giren akrabalar, Halil Aytin'i evin içerisinde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Aytin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evde yapılan ilk incelemelerde, Aytin'in sobadan yayılan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Halil Aytin'in cansız bedeni, otopsinin ardından bugün öğle namazından sonra Yatağan mezarlığına defin edilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
