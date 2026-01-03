Haberler

Yalnız yaşayan 93 yaşındaki kadın, yangın sonucu yaşamını yitirdi

Yalnız yaşayan 93 yaşındaki kadın, yangın sonucu yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sobadan çıkan yangında 93 yaşındaki Zehra Bursalı, yoğun dumandan etkilenerek yaşamını yitirdi. Yangın sonrası yapılan incelemelerde, ufak çaplı bir yangının sobadan kaynaklandığı belirlendi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de sobadan kaynaklı çıkan yangında dumandan etkilenen 93 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın son katında yalnız yaşayan Zehra Bursalı'nın (93) ikamet ettiği daireden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdiği dairdeki ufak çaplı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri dairede bulunan sobanın hemen yanında bulunan yatakta Zehra Bursalı'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Zehra Bursalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sobadan kaynaklı ufak çaplı bir yangının çıktığı, Zehra Bursalı'nın da yoğun dumandan dolayı yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Zehra Bursalı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla

Tarihi soygunda vurgun, 100 milyon eurodan fazlaymış
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
Azerbaycan Manatı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi

Rakam inanılmaz! 1 Azerbaycan Manatı bakın kaç TL oldu
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Dövüşçülere benzemek için kulak kıkırdaklarını kırdırdı

Bile isteye kulaklarını kırdırdı, nedeni akıl alır gibi değil
Galatasaray'dan Salah operasyonu

Galatasaray bombayı patlatıyor
Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor