Denizli'de Silahlı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Denizli'de Silahlı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki genç arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. A.Ç. adlı şüpheli, yanında bulundurduğu tüfekle Hüseyin Samet Kılınç'a ateş açtı. Ağır yaralanan genç, hastanede tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Denizli'de iki genç arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle ateş açan şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan genç hastanede iki gündür süren tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. ve Hüseyin Samet Kılınç (23) arasından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. İki genç arasından başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmada A.Ç. yanında bulunduğu tüfek ile Hüseyin Samet Kılınç'a ateş etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kılınç, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne ardından ise Pamukkale Üniversite Hastanesine sevk edildi. Hastanede 2 gündür süren tedavisine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli A.Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
