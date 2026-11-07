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Denizli'de siber dolandırıcılıkta 5 milyon TL'lik işlem iddiasıyla 8 kişi tutuklandı

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Denizli'de siber dolandırıcılıkta 5 milyon TL'lik işlem iddiasıyla 8 kişi tutuklandı
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Denizli'de düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, yaklaşık 5 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen faaliyetlerle bağlantılı 12 şüpheliden 8'i tutuklandı. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Denizli'de polis ekiplerinin düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonunda 5 milyonluk işlem gerçekleştirsikleri iddia edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 5 milyon TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 12 şüpheli tespit edildi.

İhbar ve takiplerin ardından ekipler, şüphelilere yönelik il merkezi ve ilçelerde bulunan araç, iş yeri ve ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 8 adet kartuş, 8 adet sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 2 bin 335 TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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