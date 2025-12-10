Seyir halindeki otomobil alev aldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, Denizli- Manisa karayolu Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli- Manisa karayolu güzergahında seyir olan 20 TA 565 plakalı otomobil, Acısu mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden otomobil sürücüsü, aracı yolun sağına çekerek yangına müdahale etti.

Yangını gören diğer sürücülerin de yardımıyla yangın söndürüldü. Motor kısmında yangın meydana gelen araçta maddi hasar oluştu. - DENİZLİ