Seyir halindeki otomobil alev aldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan 20 TA 565 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangını fark eden sürücü, aracı hemen yolun sağına çekerek yangına müdahale etti ve diğer sürücülerin yardımıyla yangın kontrol altına alındı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, Denizli- Manisa karayolu Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli- Manisa karayolu güzergahında seyir olan 20 TA 565 plakalı otomobil, Acısu mevkiine geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden otomobil sürücüsü, aracı yolun sağına çekerek yangına müdahale etti.

Yangını gören diğer sürücülerin de yardımıyla yangın söndürüldü. Motor kısmında yangın meydana gelen araçta maddi hasar oluştu. - DENİZLİ

