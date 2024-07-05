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Denizli'de Sahte Şifacıya Operasyon: Sahte İlaçlar Ele Geçirildi

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Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan bir şüphelinin evinde hazırladığı karışımlar ve yeşil reçete ile satılan sahte ilaçlar ele geçirildi. Sahte şifacıya operasyon düzenleyen JASAT ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de evinde karışımlar hazırlayarak kanser başta olmak üzere pek çok hastalığı tedavi ettiği iddiasıyla haksız kazanç sağlayan sahte şifacıya, JASAT ekipleri operasyon düzenledi. Gözaltına alınan yaşlı şüphelinin evinde sahte ilaçların yanı sıra yeşil reçete ile satılan haplar ele geçirildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Kadir A.'nın evinde hazırladığı karışımları vatandaşlara kanser ve benzeri pek çok hastalığı tedavi ettiği iddiasıyla haksız kazanç sağladığı üzerine gelen ihbarlar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kadir A.'yı bir süre takibe alan JASAT timi, daha sonra operasyon düzenledi. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda karışımlar, otlar ve uyuşturucu madde içeriğine sahip yeşil reçete ile satılan haplar ele geçirildi. JASAT timleri tarafından gözaltına alınan Kadir A., hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaçlar yapma veya satma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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