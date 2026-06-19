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Denizli'ye 101 gram kokain getiren 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Denizli'ye 101 gram kokain getiren 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Denizli'de narkotik ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 101 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Denizli'de polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 101 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, il dışından Denizli'ye uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik takip sonucu, Denizli girişindeki kontrol noktasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 101 gram 'kokain' maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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