Haberler

Sarayköy'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Sarayköy'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçeside park halinde bulunan bir otomobil, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla girdi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran 'Bundan sonra istemiyorum' dedi

Fenerbahçe'de bomba zirve! Saran "Bundan sonra istemiyorum" dedi
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken 'mezarlık' detayı

Vefatından 2 gün önce bu mesajı yazmış! "Mezarlık" detayı dikkat çekti
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi

Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane