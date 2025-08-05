Denizli'de Orman Yangınına Havadan Müdahele

Denizli'de Orman Yangınına Havadan Müdahele
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının, yıldırım düşen bir ağacın patlaması sonucu başladığı belirlendi. Ekipler, sarp arazide yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sarp arazide devam eden orman yangınına havadan müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre yangının, hafta sonu üzerine yıldırım düşen bir ağacın patlaması sonucu başladığı tespit edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde sarp arazilerinde bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından bölgeye 6 adet ilk müdahale aracı, 13 arasöz ve 64 personel sevk edildi. Yangının devam ettiği arazisinin sarp olmasından kaynaklı ulaşımda sorunlar yaşayan ekiplere, havadan 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı destek verdi.

Yüksek kesimlerde etkili olan rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yapılan ilk belirlemelerde, yangının hafta sonu yağışla birlikte üzerine yıldırım düşen bir ağacın içten içe yanması ve daha sonra patlamaması sonucu başlamış olabileceği değerlendirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de 3 maç ertelendi

TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de 3 maç ertelendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış

Düğününden görüntü paylaşıp isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.