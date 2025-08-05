Denizli'de Orman Yangınına Havadan Müdahele

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sarp arazide devam eden orman yangınına havadan müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre yangının, hafta sonu üzerine yıldırım düşen bir ağacın patlaması sonucu başladığı tespit edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde sarp arazilerinde bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından bölgeye 6 adet ilk müdahale aracı, 13 arasöz ve 64 personel sevk edildi. Yangının devam ettiği arazisinin sarp olmasından kaynaklı ulaşımda sorunlar yaşayan ekiplere, havadan 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı destek verdi.

Yüksek kesimlerde etkili olan rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yapılan ilk belirlemelerde, yangının hafta sonu yağışla birlikte üzerine yıldırım düşen bir ağacın içten içe yanması ve daha sonra patlamaması sonucu başlamış olabileceği değerlendirildi. - DENİZLİ