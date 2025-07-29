Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın, köylülerin ilk müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giden vatandaşlar traktörlerle destek verirken, yangın ekipleri de soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Denizli'de sabah saatlerinde ormanlık alanda yükselen dumanları fark eden köylülerin ilk müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Çanakçı mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde ormanlık alandan dumanın yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar traktörleriyle yangın bölgesine giderken, diğer yandan da ihbarda bulundu. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan yangın ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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