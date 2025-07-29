Denizli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'de sabah saatlerinde ormanlık alanda yükselen dumanları fark eden köylülerin ilk müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Çanakçı mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde ormanlık alandan dumanın yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar traktörleriyle yangın bölgesine giderken, diğer yandan da ihbarda bulundu. İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan yangın ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - DENİZLİ