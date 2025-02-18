Denizli'de Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: Yaralılar ve Ölüler Var

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Buldan istikametine giden öğrenci servisi yağmur yağışının etkisiyle meydana gelen trafik kazasında hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Kazaya karışan servisin plakası 35 BYZ 354 olarak öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. - DENİZLİ