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Denizli'de Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: Yaralılar ve Ölüler Var

Denizli'de Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: Yaralılar ve Ölüler Var
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne giden öğrenci servisi, yağmur nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yaralılar ve hayatını kaybedenler olduğu bildirildi. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale etti.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Buldan istikametine giden öğrenci servisi yağmur yağışının etkisiyle meydana gelen trafik kazasında hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Kazaya karışan servisin plakası 35 BYZ 354 olarak öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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