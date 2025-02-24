Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

Erdoğan'dan Ankara'yı sallayan hamle
Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler

Denizli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 17 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralı

Denizli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 17 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bulvara giriş yaparken aşırı hızlı bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Alp Y. ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de bulvara girmek üzere olan motosikletle aşırı süratli otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Çayır Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi olduğu öğrenilen Yiğit Alp Y. (17) idaresindeki 20 AAN 509 plakalı motosiklet, bulvara bağlanmak istediği esnada K.O.G. yönetimindeki 06 CYR 503 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpışmanın ardından her iki sürücü de metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralı motosiklet sürücüsü Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla aynı hastaneye sevk edildi. Çivril Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Yiğit Alp Y.'nin durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle iki araç da hurdaya döndü. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde ara yoldan bulvara gelen motosiklet sürücüsü Yiğit Alp Y.'nin bir süre gelen araçları bekleyip yola çıktığı, yola bağlandığı esnada ise aşırı hızla gelen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
img

Gece dönercisini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
img

Volkan Demirel'in üçüncü kızına verdiği isim dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı

Kongrede dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Volkan Demirel'in üçüncü kızına verdiği isim dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.