Denizli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 17 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralı

Denizli'de bulvara girmek üzere olan motosikletle aşırı süratli otomobilin çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Çayır Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lise öğrencisi olduğu öğrenilen Yiğit Alp Y. (17) idaresindeki 20 AAN 509 plakalı motosiklet, bulvara bağlanmak istediği esnada K.O.G. yönetimindeki 06 CYR 503 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpışmanın ardından her iki sürücü de metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralı motosiklet sürücüsü Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla aynı hastaneye sevk edildi. Çivril Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Yiğit Alp Y.'nin durumunun ise kritik olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle iki araç da hurdaya döndü. Bir süre trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Motosiklet ile otomobilin karıştığı kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde ara yoldan bulvara gelen motosiklet sürücüsü Yiğit Alp Y.'nin bir süre gelen araçları bekleyip yola çıktığı, yola bağlandığı esnada ise aşırı hızla gelen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı. - DENİZLİ