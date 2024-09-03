Denizli'de motosiklet kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde motosikletiyle tarlaya giden yaşlı adama, hafriyat kamyonu çarptı. Talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Çivril ilçesi Haydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tayfun Turan yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet ile ana yola bağlanacağı esnada E.E., idaresindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Tayfun Turan motosiklet üzerinden savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Turan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Turan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken, sürücü E.E., ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ