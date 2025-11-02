Denizli'de Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı gelen iki sürücü ciddi yaralandı.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alanyazı meydanından seyir halinde olan motosiklet sürücü, önünde aniden duran araca çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin ani manevrası sırasında karşısına motosiklet çıkınca kaza meydana geldi. Kazada her iki motosiklette hasar meydana gelirken, iki motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki sürücünün de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - DENİZLİ