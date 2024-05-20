Üye Girişi
Haberler

Denizli'de KYK Yurdunda Zehirlenme Olayı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan KYK yurdunda barınan 97 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edildi. Olay sonucunda 93 öğrenci taburcu edilirken, 4 öğrencinin tedavisine devam ediliyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde, KYK yurdunda barınan 97 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edildi. Öğrencilerde 93'ü taburcu edilirken, 4'ünün tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olay, dün gece Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı Çivril öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi problemi yaşayan öğrenciler, sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Benzer şikayetlerin diğer öğrencilerde de görüşmeye başlaması üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 97 öğrenci, ambulanslara Denizli'deki çeşitli hastanelere yönlendirildi.

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yurtta barınan bazı öğrencilerin yedikleri yemeklerden zehirlendiği tespit edildi. Tedavileri tamamlanan 93 öğrenci taburcu edilirken, 4 öğrencinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zehirlenme Denizli Çivril Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak 'Muhbir' devraldı

İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yönetimi geçici olarak "Muhbir" devraldı

 Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok

Reisi'nin ölümü sonrası gözlerin çevrildiği İsrail'den ilk yorum: Dahlimiz yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title