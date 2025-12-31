Haberler

Kırmızı ışık ihlali yapan mikser ortalığı savaş alanına çevirdi; 5 yaralı

Güncelleme:
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu bir beton mikseri ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı. Olay yerindeki panik anları bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

DENIZLI (IHA) – Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kırmızı ışık ihlali sonucu kontrolden çıktığı iddia edilen beton mikseri otomobille çarpışarak devrildi. 5 kişinin yaralandı kazada yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Denizli-Sarayköy karayolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; 20 R 8309 plakalı beton mikseri, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak yola giriş yaptı. O sırada kendi şeridinde ilerlemekte olan bir otomobil, hızla gelen mikserle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savrulurken, beton mikseri yan yatarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araçlarda bulunan 5 kişi yarandı. İlk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yaşanan panik anları, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. - DENİZLİ

