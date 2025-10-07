Haberler

Denizli'de Kendinden Haber Alınamayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan 59 yaşındaki S.Y, evinde ölü bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de kendisinden bir süredir haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki S.Y'den bir süre haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek, yaşadığı eve giderek içeriye girdi. Kadını asılı halde bulan akrabalar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından S.Y'nin cansız bedeni ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

