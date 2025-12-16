Haberler

İki aracın çarpıştığı kazada yaşlı sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla atarak savrulurken, yaşlı sürücü Mevlüt Genç olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla atarak yol kenarına savrulurken, diğer ise kullanılamaz hale gelirken, yaşlı sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi Antalya- Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlüt Genç (73), idaresindeki otomobil ile kavşaktan yola bağlanmak istediği sırada henüz sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Genç idaresindeki otomobil taklalar atar yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafında yapılan kontrollerde takla atan otomobilde sıkışan Mevlüt Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Diğer araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yaşlı sürücünün cenazesi ise sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Mevlüt Genç'in cenazesi otopsi, yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

