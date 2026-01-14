Haberler

Kamyonet buzlanan yolda kayarak ilerledi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yollarda meydana gelen buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Bir kamyonet sürücüsü, buzlu yolda kayarak yokuş aşağıya indi. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Denizli'de kar yağışı sonrası buzlanan yolda araçlar zor anlar yaşadı. Bir kamyonet sürücünün buzlu yolda kayarak gittiği anlar kameralara yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yükse rakıma sahip mahallelerine kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışının etkili olduğu mahallelerden olan Uzunpınar Mahallesi'nde beyaz örtüyle kaplandı. Mahallede kar yağışı sonrası yollarda buzlanma yaşandı. buzlanma sebebiyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bir sürücü yokuş aşağıya kamyonetiyle seyir halindeyken, buzlanma nedeniyle hakimiyetini kaybetti. Kendi ekseninde dönerek yokuş aşağıya inen araç şans eseri kaza yapmadan durabildi.

Çevredeki vatandaşların kayarak yokuş aşağıya giden aracı meraklı gözler ile izlediği görüldü. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
