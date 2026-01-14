Kamyonet buzlanan yolda kayarak ilerledi

Denizli'de kar yağışı sonrası buzlanan yolda araçlar zor anlar yaşadı. Bir kamyonet sürücünün buzlu yolda kayarak gittiği anlar kameralara yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yükse rakıma sahip mahallelerine kar yağışı gerçekleşti. Kar yağışının etkili olduğu mahallelerden olan Uzunpınar Mahallesi'nde beyaz örtüyle kaplandı. Mahallede kar yağışı sonrası yollarda buzlanma yaşandı. buzlanma sebebiyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bir sürücü yokuş aşağıya kamyonetiyle seyir halindeyken, buzlanma nedeniyle hakimiyetini kaybetti. Kendi ekseninde dönerek yokuş aşağıya inen araç şans eseri kaza yapmadan durabildi.

Çevredeki vatandaşların kayarak yokuş aşağıya giden aracı meraklı gözler ile izlediği görüldü. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - DENİZLİ