Kamyonun çarptığı hafif ticari araç 50 metre savruldu: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, şerit değiştirmek isteyen hafif ticari araca arkadan gelen bir kamyon çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Denizli'de şerit değiştirmek isterken arkadan gelen kamyonun çarptığı hafif ticari araç yaklaşık 50 metre savruldu. Kamyonun da yoldan çıktığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Honaz ilçesi Gürleyik Mahallesi Denizli-Afyon kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Afyon yönüne seyir halinde olan Halil İbrahim Ekiz idaresindeki 48 GC 751 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirmek için ani manevra yaptı. Bu sırada aynı yönden gelen 48 HH 634 plakalı kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayınca Halil İbrahim Ekiz idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, yoldan çıkarak refüje çıkarken hafif ticari araç ise 50 metre savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Halil İbrahim Ekiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yanında yolcu konumda oturan eşi N.E. ve kamyon sürücüsüne ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti.

Halil İbrahim Ekiz'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan eşi N.E.'nin durumu ağır olduğu kamyon sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
