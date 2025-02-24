Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

Erdoğan'dan Ankara'yı sallayan hamle
Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler

Denizli'de Kamyonet Palma Ağacına Çarptı: 1 Yaralı

Denizli'de Kamyonet Palma Ağacına Çarptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı ve büyük maddi hasar oluştu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Akçeşme mevkiinde seyir halinde olan M.Ç. (28) idaresindeki 20 RS 006 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce kaldırıma ardından ise orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan M.Ç.'ye ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücü hastanede yapılan müdahalelerin ardından Denizli'deki hastaneye nakledildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu
img

Mahalleli yakalayıp meydan dayağı attı
img

Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı

Kongrede dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Volkan Demirel'in üçüncü kızına verdiği isim dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.