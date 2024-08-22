Denizli'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydan gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Acıpayam-Çameli karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aliveren Viyadüğü yakınlarında karşı yönden gelen 48 ALB 158 plakalı otomobil ile 20 EH 696 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada otomobilde bulunan ismi henüz öğrenilmeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri diğer 3 kişiyi olay yerinde ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ