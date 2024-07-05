Denizli'de Hint keneviri yetiştiricisine operasyon
Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tavas ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tavas ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 1 şüpheliye operasyon düzenlendi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde İl jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheliye İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 100 gram kubar esrar maddesi, 31 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet av tüfeği ile 40 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen mallar Jandarma Komutanlığı tarafından el konuldu. - DENİZLİ