Denizli'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Gencer idaresindeki 20 E 4360 plakalı kamyon, Fethiye–Çameli karayolu Kirazlıyayla Mahallesi mevkiine geldiğinde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kamyon, yan dönerek yola devrildi. Aracın kabininde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı