Denizli'de Gönüllü Kurtarma Ekibi 9 Yıldır Faaliyette

Denizli'de gönüllülük essana göre hizmet veren Dağ Arama Kurtarma (DAK) 9 yıldır arama kurtarma operasyonlarında gönüllü olarak yardımcı oluyor.

Denizli'de 9 yıldır gönüllü olarak destek veren Dağ Arama Kurtarma (DAK) bölgede kurtarma çalışmalarını devam ediyor. Ekipte 74 profesyonel kurtarma gönüllüsü olduğu, yeni gönüllülerin ise 6 ay süren eğitimlerin ardından profesyonel gönüllü sağladığını belirten DAK Basın Sorumlusu İlker Yetimoğlu, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

9 yıldır bölgede gönüllü olarak destek verdiklerini ve Dağ Arama Kurtarma ( DAK) hakkında bilgi veren DAK Basın Sorumlusu İlker Yetimoğlu, "Dağ Arama Kurtarma ekiplerimiz 9 yıldır elimizden geldiğince bölgemizde kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak destek vermektedir. Şuanda ekibimizde 74 profesyonel kurtarma gönüllüsü vardır. Profesyonel diyorum çünkü bizler gönüllülerimizi 4 eğitimden geçirmekteyiz. Yeni gönüllümüz, 6 ay süren eğitimlerimizin ardından profesyonel bir gönüllü olmasını sağlıyoruz. DAK ayrıca kendi içinde de özel ekip barındırmaktadır. 7 gün 24 saat hazır olarak diyebileceğimiz, her operasyona katılmaları için UNDAK adı altında bu gönüllü kurtarıcılarımız, her eğitim sonrasında uygulamalı sınava tabii olmaktalar" ifadelerini kullandı.

"Birçok bölgede gönüllülerimiz ile seferber olduk"

DAK olarak bir çok bölgede gönüllü olarak seferber olduklarını ifade eden Yetimoğlu, "DAK olarak bu güne kadar, Hatay Depremi, Honaz orman yangını, Babadağ orman yangını, Buldan orman yangını, Kastamonu sel felaketi, İzmir depremi, Karcı orman yangını, Acıpayam ve Bozkurt depremleri, Sarayköy orman yangını, Bozkurt orman yangını, Pınarlık orman yangını, Buldan Türlü Bey ve diğer orman yangınlarında aktif görev almış başarı ile gönüllülerimiz seferber olmuştur. DAK ekibimiz içerisinde her meslekten, sektörden gönüllümüz olması bizlerinde çok işine yaramakta ve hem fikir olarak hem de o yardım zamanı ekip, insanlara ve yardımlara ulaşma anlamında ve en önemlisi farklı fikir anlamında çok işimize oluşturmaktadır" dedi.

"Her sektörden gönüllülerimizin olması bizlere ayrıca güç vermektedir"

Birçok sektörden gönüllü insanların olduğunu belirten Yetimoğlu, "Memur, işçi, iş veren, öğretmen, müteahit, sağlık görevlisi, öğrenci, sigortacı, emlakçı, ev hanımı, oto tamircisi gibi her sektörden gönüllülerimizin olması bizlere ayrıca güç vermektedir. Ekip liderimiz Mustafa Etiman önderliğinde gelişmeye, büyümeye devam eden DAK Denizli'den Türkiye'ye uzanan bir gönüllü kurtarma hareketidir" diye konuştu.