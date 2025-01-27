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Denizli'de bir genç, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından hayatına son verdi

Denizli'de bir genç, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından hayatına son verdi
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Denizli'de kız arkadaşıyla tartışan 18 yaşındaki genç ses üzerine odasına giden ailesi tarafından ölü bulundu.

Denizli'nin Bozkurt ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre Mert Kaya'nın (18) odasından silah sesi duyan ailesi genci kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizli'de bir genç, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından hayatına son verdi

KIZ ARKADAŞI İLE TARTIŞMA YAŞAMIŞ

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Mert Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mert Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yaşamını yitiren gencin kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma neticesinde yaşamını sonlandırdığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

kız arkadaşın da yasını tutar dimi şimdi senin. sıradaki gelsinnnn

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

maalesef niyazi oldu

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Çok yazık olmuş boşu boşuna

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Değer mi acaba başkası için cAna kıymak kimse kimseyle ölmüyor hayat devam ediyor be kardeşim

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