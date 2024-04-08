Denizli'de gece saatlerinde iki katlı binada çıkan yangın geceyi aydınlattı.

Yangın, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.,

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ