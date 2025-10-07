Haberler

Denizli'de Evlilikte 20. Gün: Karısını Öldürüp İntihar Eden Adam

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 20 gün önce evlenmiş bir adam, eşi Keziban Acar'ı öldürdükten sonra intihar etti. Olay, apartman sakinlerinin silah sesini duyup yardım çağırmasıyla ortaya çıktı.

İncilipınar Mahallesi 1253 Sokak'taki 6 katlı apartmanının 5'inci katındaki daireden saat 01.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine apartmanda oturanlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler, taksici olan ancak bir süredir çalışmadığı öğrenilen Tunay Acar'ın (42) 20 gün önce evlendiği ve bir restoranda garson olarak çalışan eşi Keziban Acar'ı öldürüp, aynı tüfekle intihar ettiğini belirledi. Tunay Acar'ın ilk evliliğinden olan oğlunun da aynı evde yaşadığı ancak olay anında dışarıda olduğu bildirildi. Keziban Acar'ın da ilk evliliğinden bir kızı olduğu ifade edildi.

Çiftin cansız bedenleri polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera. Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
