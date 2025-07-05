Denizli'de Emekli Emniyet Müdürü Ali Biçer Son Yolculuğuna Uğurlandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Başkomiser Ali Biçer, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın amcası olan Emniyet Müdürü Başkomiser Ali Biçer, 72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali Biçer, cenazesi polis merasim mangası tarafından düzenlenen resmi törenle Pamukkale ilçesine bağlı Güzelköy Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Ali Biçer'in ailesi, yakınları ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - DENİZLİ