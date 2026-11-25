Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Mahallede panik oluşturan yangına elektrikli ısıtıcı neden oldu. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 679 Sokakta bulanan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın evde açık olan elektrikli ısıtıcı sebebiyle çıktı. Yangın sırasında evde bulunan bir vatandaş, alevlere müdahale etmek isterken dumandan etkilendi. Zor anlar yaşayan vatandaş, kendisini güçlükle dışarıya attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen vatandaşa olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı