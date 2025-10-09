Denizli'de Direksiyon Hakimiyetinin Kaybedilmesi Sonucu Kaza

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Tofaş otomobil elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fiat Tofaş marka otomobil, hızla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmı tamamen parçalanan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen aracın içinde sıkışan Soner C.'yi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye nakledildi. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - DENİZLİ