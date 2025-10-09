Haberler

Denizli'de Direksiyon Hakimiyetinin Kaybedilmesi Sonucu Kaza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fiat Tofaş otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Tofaş otomobil elektrik direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fiat Tofaş marka otomobil, hızla yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmı tamamen parçalanan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen aracın içinde sıkışan Soner C.'yi kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye nakledildi. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Arda Güler'i 'Dokunulmaz' ilan etti

Arda artık "Dokunulmaz"
Sosyete bu iddiayı konuşuyor! Yasemin Ergene'den boşanma sonrası yeni aşk hamlesi

Boşanır boşanmaz sürpriz hamle! Sosyete bu aşkı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.