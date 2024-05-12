Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Çoban Cinayeti: Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de aralarında alacak verecek meselesi olan iki çoban arazide hayvan otlatan diğer çobanı silahla vurdu. Ağır yaralanan çoban hastanede hayatını kaybederken, silahlı şahıs gözaltına alındı.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de aralarında alacak verecek meselesi olan iki çoban arazide hayvan otlatan diğer çobanı silahla vurdu. Ağır yaralanan çoban hastanede hayatını kaybederken, silahlı şahıs gözaltına alındı.

Olay, Çardak ilçesi Gemiş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde arazide keçi otlatmaya çıkan Cihat Arman, bir süre sonra aynı arazide hayvanlarını otlatan (55) Osman Eren'le karşılaştı. İki çobanın arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çoban Cihat Arman tartışma büyümesiyle ateşli silahıyla Osman Eren'i yaraladı.

Vatandaşların silah sesini duymasıyla arazide Eren'in yaralı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eren, ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Eren hayatını kaybetti. 55 Yaşındaki Osman Eren otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren Cihat Arman ise kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title