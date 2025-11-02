Haberler

Denizli'de Çatı Yangını Korkuttu, 5 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında dairelerde bulunan 5 kişiyi dumandan etkilenmeden kurtardı.

Denizli'de bir binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek korkuttu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangının etkilediği dairelerde bulunan 5 kişi dumandan etkilenmeden kurtarılarak binadan tahliye edildi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 555 Sokakta bulunan bir binanın çatısı henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa sürede büyüyerek alevlere dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri binadaki dairelerde bulunan 5 vatandaşı dumandan etkilenmeden kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çabasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatılırken, kurtarılan 5 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

