Denizli'de Araç Kazası: Park Halindeki Araca Çarptılar

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Acıpayam bulvarında seyir halindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki araca çarptı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Acıpayam bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Acıpayam bulvarında seyir halindeyken henüz sürücüsü belirlenemeyen 20 R 6625 aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında park halindeki 20 ANC araca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile iki araçta meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ