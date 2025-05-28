Denizli'de Aparta Casus Kameralar Yerleştiren İşletmeci Tutuklandı

Denizli'de Aparta Casus Kameralar Yerleştiren İşletmeci Tutuklandı
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Denizli'de Aparta Casus Kameralar Yerleştiren İşletmeci Tutuklandı
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Denizli'de bir apart işletmecisi, kiralık dairelerine yerleştirdiği casus kameralarla kız öğrencileri hedef alarak mahrem görüntülerini topladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.

Aparta casus kameralar yerleştiren işletmeci kız öğrencileri hedef almış

Kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtan apartın işletmecisinin kiralık ilanlarında kız öğrenci detayı pes dedirtti

Fantezi amacıyla kiralık apartlarına kamera yerleştiren şüphelinin ilanında 'kız öğrenci' detayı

DENİZLİ - Denizli'de evini 3 odaya bölerek aparta dönüştüren işletmecinin dairelere casus kameralar yerleştirerek müşterilerinin mahrem görüntülerini canlı izlediği hem de kaydettiği ortaya çıkmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 48 yaşındaki Murat F.'nin kiralık ilanında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtıp özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokakta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi. Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlanlarda özellikle kız öğrencileri hedef almış

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı. Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle kız öğrenciye diye belirtmesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Murat F.'den şikayetçi olunması için bir çok kişi tarafından çağrı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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