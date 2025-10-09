Haberler

Denizli'de Anne ve Kız Karbonmonoksit Gazından Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı evde yaşayan anne ve kızı yaşamlarını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aynı evde yaşayan anne ve kız, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir, öğle saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve kızdan haber alamayan komşuları eve gittiklerinde her ikisini de yerde hareketsiz halde yattıkları gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Durkadın Kandemir ile kızı Bahar Kandemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evde güvenlik önlemleri alınırken cenazeler otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Mantar toplarken göktaşı buldu

Mantar toplarken buldu, ne olduğunu öğrenince havalara uçtu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YÖK işareti vermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerle ilgili tarihi değişikliğe yeşil ışık yaktı

Erdoğan üniversitelerle ilgili tarihi değişikliğe yeşil ışık yaktı
Mantar toplarken göktaşı buldu

Mantar toplarken buldu, ne olduğunu öğrenince havalara uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.