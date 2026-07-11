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Denizli'de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de 29 Haziran'da alkollü bir mekana düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıyı tetikçinin gerçekleştirdiği, planlayıcılar arasında daha önce bir hastane saldırısının muhbiri olduğu belirlenen kişinin de bulunduğu tespit edildi.

Denizli'de 29 Haziran'da alkollü bir mekana düzenlenen ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerde, saldırıyı tetikçi Yusuf B.'nin gerçekleştirdiği, olayı planlayan ve yardım eden isimler arasında ise daha önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kafeterya saldırısının muhbiri olduğu belirlenen Şefikcan Uyumaz ile Savaş K. ve suça sürüklenen çocuk A.Ç.'nin yer aldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen tetikçi Yusuf B., planlayıcılar Şefikcan Uyumaz, Savaş K. ve SSÇ A.Ç., savcılık sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıda yaralanan 4 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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