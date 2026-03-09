Denizli'de korkutan deprem

Haberler

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, başta hastaneler ve okullar olmak üzere büyük korkuya neden oldu. AFAD, depremin yer kabuğunun 8 kilometre derinliğinde oluştuğunu açıkladı. Boşaltılan hastane poliklinikleri ve okullarda, ekipler saha taramalarına başladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğünde deprem başta okul ve hastaneler olmak üzere büyük korku ve paniğe neden oldu.

AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer kabuğunun 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Denizli olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle haftanın ilk gün yoğunluğu yaşanan başta hastaneler ve okullar olmak üzere büyük korku ve panik yaşandı.

Depreme dayanıksız raporu bulunan Denizli Devlet Hastanesi poliklinikleri, AFAD'dan gelen uyarılar doğrultusunda boşaltıldı. Okullardaki öğrenciler de kontrollü bir şekilde binalardan çıkartıldı. Şuana kadar olumsuz her hangi bir durumun bildirilmediği öğrenilirken, ekiplerin saha taramalarına başladığı bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
