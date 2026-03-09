Denizli'deki deprem Aydın'da da hissedildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 deprem Aydın'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Aydın ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. Deprem nedeniyle Aydın'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı