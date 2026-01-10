Kazı değil izinsiz güçlendirme yapılmış

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan yaklaşık 3 asırlık tarihi hamamda kaçak kazı yapıldığını ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri, içeride izinsiz tadilat yapıldığını tespit etti.

Buldan'ın Hamamboğazı bölgesinde bulunan 300 yıllık hamamda kazı değil tadilat çalışmalarının yapıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Kazı çalışmaları yapıldığı haberinin ihbar kabul edilmesi üzerine ivedilikle Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tarihi hamamda inceleme yapılmış, yapılan incelemeler neticesinde kaçak kazı olayının olmadığı, hamamda izinsiz şekilde inşaat çalışması yapılarak güçlendirme tadilatının yapıldığı anlaşıldı.

Yapılan işlemlerin 1. derecede sit alanı olan bölgede gerçekleştiği ve gerekli izinlerin alınıp alınmadığının tespiti için araştırma yapılarak adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ