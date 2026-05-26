Tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Güney ilçesinde 12 yaşındaki Alper Batmaz, evde bulunan av tüfeğiyle yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Parmaksızlar Mahallesi'nde meydana gelen olay, mahalle sakinlerini yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Alper Batmaz, evde bulunan av tüfeğiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alper Batmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alper Batmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüyor. - DENİZLİ

