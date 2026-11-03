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Denizli dahil 39 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli gözaltına alındı

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Denizli dahil 39 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 151 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli'nin de aralarında bulunduğu 39 ilde mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 151 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli'nin de aralarında bulunduğu 39 ilde, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 151 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik Denizli'nin de aralarında bulunduğu 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri gerçekleştiren çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak teknik incelemeler yapıldı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin kimlikleri ile yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rolleri ortaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 151 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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