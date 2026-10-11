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Denizli Çivril'de traktör yangını ilaçlama makinesini kullanılamaz hale getirdi

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Denizli Çivril'de traktör yangını ilaçlama makinesini kullanılamaz hale getirdi
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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde park halindeki traktörde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangında traktör ve bağlı ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki traktörde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında traktörle birlikte bir ilaçlama makinesi de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koçak Mahallesi'nde akşam saatlerinde İbrahim Yılmaz'a ait park halindeki traktörden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden traktör sahibi ve mahalle sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin sardığı traktör ile bağlı bulunan ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında mahalle sakinlerinin alevleri söndürmek için yoğun çaba gösterdiği, yangının çevredeki evlere sıçramamasının ise herhangi bir faciayı önlediği belirtildi.

Yangının neden çıktığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Traktörde meydana gelen hasarın boyutunun, yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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