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Denizli Çivril'de Karabedirler Mahallesi'ndeki arazi yangını büyümeden söndürüldü

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Denizli Çivril'de Karabedirler Mahallesi'ndeki arazi yangını büyümeden söndürüldü
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Denizli Çivril'de Karabedirler Mahallesi Sarıkaya mevkisindeki arazide çıkan yangın, ihbar üzerine gelen arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karabedirler Mahallesi Sarıkaya mevkisindeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye bir arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Arazöz ve itfaiye ekiplerinin çalışmasına jandarma ekipleri de güvenlik önlemleriyle destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Bölgede bir süre soğutma çalışması yapılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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